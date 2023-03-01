"Курити вибухонебезпечно". На аеродромі Мелітополя висадили в повітря базу ЗС РФ, — мер міста (карта)

За словами Івана Федорова, перші звуки, що нагадували вибухи, пролунали в районі аеропорту й військової бази ЗС РФ о 13:00. Трохи згодом над місцем інциденту піднявся чорний дим.

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У середу, 1 березня, на аеродромі захопленого ЗС РФ Мелітополя стався вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму офіційному "Телеграм"-каналі.

"Пам'ять в окупантів Мелітополя коротка, як в окунів. Майже щомісяця р*шисти забувають, що курити на мелітопольському аеродромі — вибухонебезпечно", — написав Федоров.

Мер уточнив, що мав на увазі вибух на базі російських загарбників, розміщених на аеродромі в Мелітополі. Близько 13:00 там пролунали вибухи, а за пів години в районі місця інциденту став видно чорний дим.

Федоров також нагадав, що за рік повномасштабного вторгнення окупантів вибухи на базі ЗС РФ у Мелітополі відбувалися понад десять разів.

"Чекаємо, коли почнуть вивозити ліквідованих", — резюмував міський голова.

[ + – ] На аеродромі неподалік Мелітополя стався вибух на військовій базі окупантів

Нагадаємо, в середині лютого мер Мелітополя повідомив про те, що в окуповане місто заїхала тисяча "вагнерівців". Він додав, що аналогічна ситуація відбувається і з технікою. У Запорізькій області кількість ворожої техніки зросла.

Фокус також писав, що 3 лютого під Мелітополем було знищено військову базу ЗС РФ. Втрати росіян після "бавовни", як стверджував Іван Федоров, обчислювалися сотнями, оскільки в госпіталь прибули одразу вісім вантажних автомобілів із пораненими.