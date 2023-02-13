До Мелітополя заїхала тисяча "вагнерівців": на Запоріжжі зросла кількість окупантів, — мер

На окуповану частину Запорізької області окупанти звозять техніку та особовий склад, розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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В окупованому Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області відбувається ротація російських окупантів. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На жаль, сьогодні наші мешканці бачать, що кількість окупантів збільшується. Якась кількість виїздить у "чорних" пакетах, якась кількість у військові шпиталі, якась — заїзжає. "Чмобіки", "кадирівці", "вагнерівці". За останній тиждень в Мелітополь, Михайлівку, Токмак і Василівку заїхали підрозділи "вагнерівців". В них підрозділ — до тисячі чоловік. Заїхали тисячі окупантів", — сказав Іван Федоров.

Він додав, що аналогічна ситуація відбувається і з технікою. В Запорізькій області кількість ворожої техніки зросла.

"Також збільшується кількість ворожих гастролерів, яких представили до основного гауляйтера Балицького. Це свідчить про те, що окупанти не довіряють гауляйтеру Балицькому і готують йому заміну", — сказав Федоров.

3 лютого міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що в Мелітопольському районі було знищено нафтобазу, на території якої окупанти розміщували особовий склад та техніку. Внаслідок кількох вибухів втрати ЗС РФ пораненими обчислюються сотнями.

Також Фокус повідомляв, що Іван Федоров проінформував, що 3 лютого в окупованому Енергодарі Запорізької області вибухнув автомобіль, який належав топколаборанту. Внаслідок НП було підірвано авто ексспівробітника правоохоронних органів, який після окупації міста перейшов на бік ЗС РФ.