В Мелитополь заехала тысяча "вагнеровцев": в Запорожской области выросло количество оккупантов, — мэр

На оккупированную часть Запорожской области оккупанты свозят технику и личный состав, рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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В оккупированном Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области происходит ротация российских оккупантов. Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"К сожалению, сегодня наши жители видят, что количество оккупантов увеличивается. Какое-то количество выезжает в "черных" пакетах, какое-то количество в военные госпитали, какое-то — заезжает. "Чмобики", "кадыровцы", "вагнеровцы". За последнюю неделю в Мелитополь, Михайловку, Токмак и Васильевку заехали подразделения "вагнеровцев". У них подразделение — до тысячи человек. Заехали тысячи оккупантов", — сказал Иван Федоров.

Он добавил, что аналогичная ситуация происходит и с техникой. В Запорожской области количество вражеской техники выросло.

"Также увеличивается количество вражеских гастролеров, которых представили к основному гауляйтеру Балицкому. Это свидетельствует о том, что оккупанты не доверяют гауляйтеру Балицкому и готовят ему замену", — сказал Федоров.

3 февраля городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в Мелитопольском районе была уничтожена нефтебаза, на территории которой оккупанты размещали личный состав и технику. В результате нескольких взрывов потери ВС РФ ранеными исчисляются сотнями.

Также Фокус сообщал, что Иван Федоров проинформировал, что 3 февраля в оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвался автомобиль, принадлежавший топ-коллаборанту. В результате ЧП был уничтожен автомобиль экс-сотрудника правоохранительных органов, который после оккупации города перешел на сторону ВС РФ.