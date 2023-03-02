Разрушены три этажа: ВС РФ ударили ракетой по жилому дому в Запорожье (фото, видео)

По данным Запорожской ОВА, удар по жилому дому, вероятно, был нанесен российскими ракетами С-300.

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В ночь на 2 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по городу Запорожье, в результате чего пострадал многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

"Проклятые рашистские чудовища снова коварно атаковали ночное Запорожье. По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушений претерпел многоэтажный жилой дом", — написал Куртев.

[ + – ] ВС РФ обстреляли Запорожье

В Telegram-каналах появились фото и видео последствий прилета российской ракеты по жилому дому в Запорожье.

[ + – ] Под обстрел ВС РФ попал дом в Запорожье

[ + – ] Последствия прилета по жилому дому в Запорожье

В Запорожской областной военной администрации отметили, что удар по многоэтажке, вероятно, был нанесен российскими ракетами С-300, в результате чего разрушены три этажа здания.

"Очередной террористический акт совершили войска России против мирного населения! Час назад враг нанес ракетный удар (вероятно С-300) по жилому дому в областном центре. Снаряд разрушил три этажа." — написали в ОВА.

[ + – ] Российская ракета попала в жилой дом

Информация о погибших и пострадавших пока уточняется. На месте происшествия работают спасатели.

[ + – ] На месте прилета работают спасатели

Напомним, что 1 марта ВС РФ атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. В Полтавской ОВА сообщили об уничтожении силами ПВО пяти вражеских беспилотников.

Вечером 1 марта россияне также обстреляли ствольной артиллерией калибра 152 мм и минометами 5 местных территориальных общин Сумской области: Новослободскую, Краснопольскую, Эсманскую, Шалыгинскую и Белопольскую. Всего известно о 31 прилете.

Ранее, 27 февраля, в Днепровском районе Днепропетровской области силами и средствами зенитных ракетных войск Украины были уничтожены два российских БПЛА. В Воздушном командовании "Восток" отметили, что ВС РФ, вероятно, использовали дроны иранского производства "Shahed".