У Запоріжжі пролунали вибухи: ЗС РФ поцілили у об'єкт з людьми, - ОВА

В Запорізькій ОВА повідомили, що окупанти поцілили в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають зокрема вимушені переселенці.

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У Запоріжжі сьогодні, 11 березня пролунали вибухи. Окупанти, попередньо, використали ракети С-300 і потрапили в об'єкт, де перебувають люди. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"Ворог продовжує цілити по критичній інфраструктурі Запорізької області. Сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживає кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз на місці влучань спалахнула пожежа і працюють екстрені служби.

За даними моніторингової групи, окупанти здійснили пуски з-під Токмака. Попередньо, Запоріжжя ЗС РФ атакували із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Вчора, 10 березня, в окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів. Деякі з учасників місцевих телеграм-чатів припустили, що звуки вибухів — це свідчення роботи ЗСУ, які таким чином відповідають на масову ракетну атаку ЗС РФ 9 березня.

10 березня ЗС РФ обстріляли місто Костянтинівку Донецької області. За попередньою інформацією, удари завдавали з РСЗВ "Ураган". Пошкоджень зазнали будинки та газопровід. Поранення отримали кілька місцевих жителів.