Близько 20 вибухів пролунали в Маріуполі, — радник мера (фото)

Епіцентром бавовни став Кальміуський район міста. Жителі окупованого Маріуполя у місцевих телеграм-чатах припустили, що вибухи можуть бути "відповіддю" українських військ на масовий обстріл України 9 березня.

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У Маріуполі в п'ятницю, 10 березня, близько 17.00 пролунала серія вибухів. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі.

"Близько 20 вибухів пролунало в Маріуполі. Епіцентр — у Кальміуському районі", — написав Андрющенко.

Усі деталі радник мера Маріуполя пообіцяв повідомити пізніше.

Інформація про вибухи з'явилася також у місцевих телеграм-каналах, де спілкуються мешканці окупованого росіянами міста.

Люди повідомляють, що гучні звуки чітко чути у 21-му кварталі. А от жителі 23-го кварталу, навпаки, чули не гучні, а приглушені звуки, схожі на вибухи.

Також деякі з учасників місцевих телеграм-чатів припустили, що звуки вибухів — це свідчення роботи українських військових, які таким чином відповідають на масову ракетну атаку ЗС РФ 9 березня.

Маріупольці діляться інформацією про вибухи в місті у чатах місцевих телеграм-каналів Фото: Скріншот

Нагадаємо, 2 березня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що ЗС РФ мінують окупований Маріуполь. За його словами, окупанти почали ретельніше проводити перевірку документів та телефонів у населення. Російські військові взялися також прискореними темпами мінувати підступи до мостів.

Крім того, 28 лютого Андрющенко розповідав, що, судячи з активного руху живої сили та техніки, ворог продовжує готуватися до наступальних дій ЗСУ. За його словами, у бік Маріуполя просувалося не менше 10 танків (один із них з прапором Республіки Казахстан) та одна велика гаубиця.