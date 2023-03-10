Около 20 взрывов прогремели в Мариуполе, — советник мэра (фото)

Эпицентром хлопков стал Кальмиусский район города. Жители оккупированного Мариуполя в местных телеграм-чатах предположили, что взрывы могут быть "ответом" украинских войск на массовый обстрел Украины 9 марта.

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В Мариуполе в пятницу, 10 марта, около 17:00 прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

"Около 20 взрывов раздалось в Мариуполе. Эпицентр — в Кальмиуском районе", — написал Андрющенко.

Все детали советник мэра Мариуполя пообещал сообщить позже.

Информация о взрывах появилась также в местных телеграм-каналах, где общаются жители оккупированного россиянами города.

Люди сообщают, что громкие звуки отчетливо слышны в 21-м квартале. А вот жители 23-го квартала наоборот слышали не громкие, а приглушенные звуки, похожие на взрывы.

Также некоторые из участников местных телеграм-чатов предположили, что звуки взрывов — это свидетельство работы украинских военных, которые таким образом "отвечают" на массовую ракетную атаку ВС РФ 9 марта.

Мариупольцы делятся информацией о взрывах в городе в чатах местных телеграм-каналов Фото: Скриншот

Напомним, 2 марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о том, что ВС РФ минируют оккупированный Мариуполь. По его словам, оккупанты начали тщательнее проводить проверку документов и телефонов у населения. Российские военные принялись также ускоренными темпами минировать подступы к мостам.

Кроме того, 28 февраля Андрющенко рассказывал, что судя по активному движению живой силы и техники враг продолжает готовиться к наступательным действиям ВСУ. По его словам, в сторону Мариуполя продвигалось не менее 10 танков (один из них с флагом Республики Казахстан) и одна большая гаубица.