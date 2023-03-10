Окупанти з РСЗВ обстріляли житлові будинки в Костянтинівці: багато поранених (фото)

За інформацією прокуратури Донецької області, вісім людей отримали поранення. Слідство встановило, що росіяни спеціально нанесли масований удар по житлових будинках міста.

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Російські війська обстріляли місто Костянтинівку Донецької області. За попередньою інформацією, удари завдавали з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 10 березня.

За його словами, пошкоджено житлові будинки та газопровід. На місці працюють рятувальники та поліція.

У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок обстрілу поранено вісім мирних жителів. За даними слідства, росіяни спеціально нанесли масований удар по житлових будинках Костянтинівки.

"Унаслідок атаки окупантів 3 чоловіків і 4 жінок віком від 30 до 79 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також осколкове поранення отримав 53-річний водій маршрутного таксі", — сказано в повідомленні.

Крім того, пошкоджено або повністю зруйновано майже 14 будинків, 9 машин, газову трубу, гаражі, господарські будівлі й об'єкти цивільної інфраструктури.

Павло Кириленко закликав мешканців Костянтинівки та Донецької області евакуюватись.

"Ворог тримає мешканців Костянтинівки та всієї Донеччини у постійному терорі. Не зволікайте — евакуюйтеся!" — сказав він.

Нагадаємо, 9 березня російські війська здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, окупанти обстріляли Херсон, один зі снарядів влучив у зупинку громадського транспорту. За даними обласної прокуратури, троє людей загинули на місці, ще двоє отримали поранення.

8 березня ЗС РФ завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Внаслідок чого було знищено будівлю коксохімічного заводу. Нардеп Муса Магомедов зазначив, що на підприємстві не було військових, а лише цивільні особи. З-під завалів вдалося дістати четверо людей, одна людина у тяжкому стані.