Оккупанты из РСЗО обстреляли жилые дома в Константиновке: много раненых (фото)

По информации прокуратуры Донецкой области, восемь человек получили ранения. Следствие установило, что россияне специально совершили массированный удар по жилым домам города.

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Российские войска обстреляли город Константиновку Донецкой области. По предварительной информации, удары наносили из реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 10 марта.

По его словам, повреждены жилые дома и газопровод. На месте работают спасатели и полиция.

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что в результате обстрела ранены восемь мирных жителей. По данным следствия, россияне специально совершили массированный удар по жилым домам Константиновки.

"В результате атаки оккупантов 3 мужчин и 4 женщин в возрасте от 30 до 79 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также осколочное ранение получил 53-летний водитель маршрутного такси", — сказано в сообщении.

Кроме того, повреждены или полностью разрушены около 14 домов, 9 машин, газовая труба, гаражи, хозяйственные постройки и объекты гражданской инфраструктуры.

Павел Кириленко призвал жителей Константиновки и Донецкой области эвакуироваться.

"Враг держит жителей Константиновки и всей Донетчины в постоянном терроре. Не медлите — эвакуируйтесь", — сказал он.

Напомним, 9 марта российские войска произвели массированную ракетную атаку по Украине. В частности, оккупанты обстреляли Херсон, один из снарядов попал в остановку общественного транспорта. По данным областной прокуратуры, три человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

8 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. В результате чего было уничтожено здание коксохимического завода. Нардеп Муса Магомедов отметил, что на предприятии не было военных, а лишь гражданские лица. Из-под завалов удалось достать четверо людей, один человек в тяжелом состоянии.