Обстрел Херсона: оккупанты попали в остановку, есть погибшие и раненые (фото, видео)

По данным областной прокуратуры, три человека погибли на месте, еще двое получили ранения. Обстрел города продолжается.

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Россияне обстреляли Херсон, один из снарядов попал в остановку общественного транспорта на Корабельной площади. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

В результате попадания в остановку трое человек погибли на месте. Предварительно известно еще о двух пострадавших.

В прокуратуре сообщили об открытии уголовного производство по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Как позже уточнили в Херсонской ОВА, двое человек погибли на остановке, еще одна женщина погибла в помещении рядом расположенного магазина, куда попали осколки боеприпаса.

Последствия обстрела Херсона Фото: Telegram / Андрей Ермак

Также есть попадания в жилой фонд. В прокуратуре добавили, что обстрел города продолжается.

Массированный обстрел Украины 9 марта

Напомним, россияне произвели очередной массированный обстрел городов Украины 9 марта. Сообщалось о "прилетах" в Киеве, Одессе, Виннице, Кропивницком, Житомире и Львовской области.

9 марта россияне выпустили по Украине 81 ракету. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силам ПВО удалось сбить 34 крылатые ракеты и 4 БПЛА. Удары российских ракет пришлись по объектам критической инфраструктуры и по гражданским постройкам.

9 марта ДТЭК сообщили, что в результате ракетной атаки повреждены три теплоэлектростанции. Оборудованию подстанций был нанесен существенный урон, по завершении воздушной тревоги энергетики начали ликвидировать последствия.

Во Львовской области одна из ракет упала в жилую зону. Сперва сообщалось о гибели четверых человек, но впоследствии из-под завалов извлекли тело еще одного мужчины.