В Запорожье раздались взрывы: ВС РФ попали в объект с людьми, — ОВА

В Запорожской ОВА сообщили, что оккупанты попали в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживают в том числе вынужденные переселенцы.

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В Запорожье сегодня, 11 марта, раздались взрывы. Оккупанты, предварительно, использовали ракеты С-300 и попали в объект, где находятся люди. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Враг продолжает целить по критической инфраструктуре Запорожской области. Сегодня российские снаряды (предварительно С-300) направили в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживает несколько тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, вынужденных покинуть свои дома и бежать от российской оккупации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте попадания вспыхнул пожар и работают экстренные службы.

По данным мониторинговой группы, оккупанты совершили пуски из-под Токмака. Предварительно Запорожье ВС РФ атаковали с зенитно-ракетного комплекса С-300.

Вчера, 10 марта, в оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов. Некоторые из участников местных телеграм-чатов предположили, что звуки взрывов — это свидетельства работы ВСУ, отвечающие таким образом на массовую ракетную атаку ВС РФ 9 марта.

10 марта ВС РФ обстреляли город Константиновку Донецкой области. По предварительной информации, удары наносили с РСЗО "Ураган". Повреждения получили дома и газопровод. Ранения получили несколько местных жителей.