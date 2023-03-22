Переориентируют направления: в ГУР назвали новые цели обстрелов ВС РФ в Украине

По словам представителя ведомства Вадима Скибицкого, энергетические объекты все еще остаются мишенью РФ, но в дальнейшем враг сосредоточится на логистике и скоплениях техники ВСУ.

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Вооруженные силы Российской Федерации планируют поменять направления ракетных ударов по Украине. Об этом рассказал заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Україна", опубликованном 22 марта.

Так, в ГУР считают, что оккупанты будут бить по объектам критической инфраструктуры, которые нужны для ведения боевых действий. В частности речь идет о нефтебазах и нефтеперерабатывающих предприятиях. При этом объекты энергетики пока еще остаются мишенью для ВС РФ, но главными целями станут военная логистика и сосредоточениях военной техники. Также в ГУР не исключают, что враг будет бить по объектам оборонно-промышленного комплекса.

"Давайте возьмем последние удары БПЛА в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворовском районе [Львов]. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", — отметил Скибицкий.

В ГУР отмечают, что враг так и не смог разрушить энергосистему Украины. По словам Скибицкого, это стало возможным благодаря работе украинских энергетиков, ВСУ и слаженным действиям министерств и ведомств. При этом среди новых целей врага могут оказаться гидротехнические и очистные сооружения и другие объекты.

В частности россияне ведут разведку, в том числе космическую, таких объектов, как мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники.

Напомним, число погибших в результате ночной атаки с 21 на 22 марта БПЛА РФ по Киевской области выросло до 7 человек, еще 9 получили травмы различной степени тяжести. В Нацполиции отметили, что в ночь на 22 марта на линию "102" оступило более 40 сообщений от граждан о пролете воздушных объектов

22 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об обстреле россиянами Запорожья, в частности гражданских объектов. В сети также появилось видео с моментом попадания ракеты по жилому дому. Вооруженные силы РФ обстреляли жилой дом в Запорожье из реактивной системы залпового огня дальнего действия. Предположительно, речь идет о "Торнадо-С", считают в командовании Воздушных сил ВСУ.