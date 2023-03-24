ЗС РФ обстріляли "Пункт незламності" у Костянтинівці: загинули жінки, — прокуратура (фото)

Загиблими, за даними силовиків, виявилися переселенки з Бахмута, Часів Яру та Опитного. Вогонь вівся із зенітно-ракетного комплексу С-300, який було модернізовано для нанесення ударів по наземних об'єктах.

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У Костянтинівці Донецької області загинули троє людей внаслідок влучення російської ракети С-300. Про це повідомила у Telegram 24 березня Донецька обласна прокуратура.

Під час ракетного удару жінки-переселенки з Бахмута, Часів Яру та Опитного у віці від 57 до 62 років перебували у "пункті незламності".

Ще 2 особи отримали травми різного ступеня важкості. За даними слідства, армія РФ обстріляла Костянтинівку 24 березня о 1.00 ночі. Одна ракета потрапила до будівлі "пункту незламності", а інша — біля нього.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Костянтинівку наразі контролюють Збройні сили України.

Наскільки точними є ракети С-300?

Зенітно-ракетний комплекс С-300 — далеко не сучасна зброя в арсеналі армії РФ. Його виробляють із 1975 року. Спочатку призначений для використання як система ППО — ракети С-300 застосовують проти балістичних ракет малого і середнього радіусу дії, а також цілей на низьких висотах.

Російські конструктори переробляють ракети С-300 для ураження наземних цілей. Ця система використовувала понад 20 варіантів ракет, але наразі ЗС РФ стріляють по містах України ракетами 5В55К, 5В55Р і 48Н6 з осколково-фугасними боєголовками вагою до 144 кг.

У разі влучання ракет С-300 по наземних цілях похибка може становити до 40 кілометрів Фото: aa.com.tr

Імовірність поразки цілі балістичною ракетою: 0,8 — 0,93. Спікер командування Повітряних сил (ПС) ЗСУ Юрій Ігнат раніше говорив про дуже велику похибку при влучанні ракет по наземних цілях.

"Противник використовує зенітні ракети С-300 з далеких відстаней, точність цих ракет — 30-40 кілометрів, це дуже велика похибка при влучанні. Тисячі вражаючих елементів цієї зенітної ракети в мирному місті загрожують важкими наслідками. Від ударної хвилі невеликі будинки, такі як "хрущовки", можуть бути зруйновані, тисячі уламків летять у мирних жителів", — описував він властивості ЗРК.

В ЗСУ називають системи С-300 зброєю тероризму, з якою треба боротися.

Нагадаємо, що 10 березня російські війська обстріляли Костянтинівку із реактивної системи залпового вогню "Ураган". Снаряди потрапили в житлові будинки та газопровід.

Фокус 22 березня писав про обстріл Запоріжжя. Ракета потрапила до центру багатоповерхової будівлі, в якій були люди.