ВС РФ обстреляли "Пункт незламності" в Константиновке: погибли женщины, — прокуратура (фото)

Погибшими, по данным силовиков, оказались переселенки из Бахмута, Часов Яра и Опытного. Огонь велся из зенитно-ракетного комплекса С-300, который был модернизирован для нанесения ударов по наземным объектам.

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В Константиновке Донецкой области погибли три человека в результате попадания российской ракеты С-300. Об этом сообщила в Telegram 24 марта Донецкая областная прокуратура.

Во время ракетного удара женщины-переселенки из Бахмута, Часов Яра и Опытного в возрасте от 57 до 62 лет находились в "пункте несокрушимости".

Еще 2 человека получили травмы разной степени тяжести. По данным следствия, армия РФ обстреляла Константиновку 24 марта в 1:00 ночи. Одна ракета попала в здание "пункта несокрушимости", а другая – возле него.

Досудебное расследование ведется по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Константиновку на данный момент контролируют Вооруженные силы Украины.

Насколько точны ракеты С-300?

Зенитно-ракетный комплекс С-300 — далеко не современное оружие в арсенале армии РФ. Его производят с 1975 года. Изначально предназначена для использования в качестве системы ПВО — ракеты С-300 применяются против баллистических ракетам малого и среднего радиуса действия, а также целей на низких высотах.

Российские конструкторы переделывают ракеты С-300 для поражения наземных целей. Данная система использовала более 20 вариантов ракет, но в данный момент ВС РФ стреляют по городам Украины ракетами 5В55К, 5В55Р и 48Н6 с осколочно-фугасными боеголовками весом до 144 кг.

При попадании ракет С-300 по наземным целям погрешность может составить до 40 километров Фото: aa.com.tr

Вероятность поражения баллистической цели ракетой: 0,8 — 0,93. Спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат ранее говорил об очень большой погрешности при попадании ракет по наземным целям

"Противник использует зенитные ракеты С-300 с дальних расстояний, точность этих ракет – 30–40 километров, это очень большая погрешность при попадании. Тысячи впечатляющих элементов этой зенитной ракеты в мирном городе чреваты тяжелыми последствиями. От ударной волны небольшие дома, такие как "хрущевки", могут быть разрушены, тысячи обломков летят в мирных жителей", — описывал он свойства ЗРК.

В ВСУ называют системы С-300 оружием терроризма, с которым надо бороться.

Напомним, что 10 марта российские войска обстреляли Константиновку из реактивной системы залпового огня "Ураган". Снаряды попали в жилые дома и газопровод.

Фокус 22 марта писал про обстрел Запорожья. Ракета попала в центр многоэтажного здания, в котором были люди.