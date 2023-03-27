ВС РФ нанесли ракетные удары по центру Славянска и Дружковке, есть жертвы, — ОВА (видео)

По словам главы администрации Павла Кириленко, оккупанты вели обстрел с помощью ракет С-300. В результате атак как минимум один человек погиб, еще 25 граждан получили различные ранения.

Related video

Российские войска утром 27 марта нанесли ракетный удар по центру Славянска Донецкой области. В результате чего как минимум один человек погиб и 25 людей были ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, россияне обстреляли город около 10:30 утра двумя ракетами С-300. Снаряды уничтожили административные, офисные здания и пять многоэтажных жилых домов.

Кроме того, в это же время оккупанты ударили по Дружковке: две ракеты попали в детский дом и практически разрушили его. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

"По количеству жертв в Славянске информация меняется — продолжается спасательная операция. О ее ходе буду сообщать дополнительно", — добавил Кириленко.

Напомним, 26 марта Британская разведка сообщала, что Россия начала регулярно получать небольшие партии беспилотников Shahed-136. Теперь ВС РФ, вероятно, запускают БПЛА Shahed с двух направлений, что дает возможность охватывать большую часть Украины своими ударами.

24 марта ВС РФ обстреляли ракетами С-300 "Пункт незламності" в Константиновке. В результате чего погибли три переселенки из Бахмута, Часов Яра и Опытного.

22 марта в ГУР рассказали, что РФ меняет тактику массированных обстрелов Украины. Представитель разведки Вадим Скибицкий отметил, что энергетические объекты все еще остаются мишенью Москвы, но в дальнейшем враг сосредоточится на логистике и скоплениях техники ВСУ.