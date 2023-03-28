Ночной обстрел Киева: спасатели показали последствия атаки БПЛА по столице (фото)

В ходе ночной атаки по Украине оккупанты использовали 13 БПЛА "Shahed-136/131", один разведывательный беспилотник "Гранат-4" и две управляемые авиационные бомбы.

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В ночь с 27 на 28 марта Вооруженные силы Российской Федерации выпустили по территории Украины 13 БПЛА "Shahed-136/131", один разведывательный беспилотник "Гранат-4" и две управляемые авиационные бомбы. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Воздушного командования Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что противник атаковал Украину дронами с северного и юго-восточного направлений. Российские самолеты Су-35 взлетели из аэродрома Морозовск Ростовской области. Атака авиационных бомб пришлась на Херсонскую область.

Украинским силам обороны удалось сбить 12 ударных беспилотников, а также дрон-разведчик.

ВС РФ атаковали Украину дронами и бомбами

Позже в Киевской городской военной администрации уточнили, что силами ПВО в районе воздушного пространства Киева суммарно были обнаружены и уничтожены 12 барражирующих боеприпасов Shahed.

По информации Главного управления ГСЧС в Киеве, в результате ночного обстрела украинской столицы, в Святошинском районе было повреждено административное здание. Были разрушены строительные конструкции на площади 200 квадратных метров, а также начался пожар, который был оперативно локализирован.

Последствия удара по Киеву

К ликвидации последствий атаки были привлечены 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 спасателей. Обошлось без жертв и потерпевших.

Напомним, что по словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате ночной атаки ВС РФ, в Святошинском районе украинской столицы загорелось помещение магазина. По словам главы КГВА Сергея Попко, обломки одного из "Шахедов" упали на нежилое помещение, что привело к пожару.

Ранее мы также писали о том, что 27 марта российские оккупанты обстреляли ракетами центр Славянска Донецкой области, в результате чего были ранены 25 людей. Также известно о смерти по меньшей мере одного человека.