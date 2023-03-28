Все цели уничтожены: в КГВА сообщили детали ночной атаки "Шахедов" на Киев (видео)

По данным главы столичной военной администрации Сергея Попко, в Святошинском районе Киева начался пожар из-за падения обломков вражеского беспилотника.

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В ночь с 27 на 28 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed. Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Враг продолжает применять свою тактику атак баражирующими боеприпасами с северо-восточного направления. И в этот раз страна-террорист снова запустила свои БПЛА Shahed в направлении столицы", — констатировал Попко.

По словам главы КГВА, украинские силы противовоздушной обороны выявили и уничтожили все вражеские дроны в воздушном пространстве столицы.

Украинская ПВО уничтожила вражеские БПЛА

Сергей Попко также отметил, что обломки одного из "Шахедов" упали на нежилое помещение, что привело к пожару площадью примерно в 200 квадратный метров. Предварительно, обошлось без человеческих жертв.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Святошинском районе украинской столицы загорелось помещение магазина. По его словам, к 00:45 пожар был успешно локализирован.

В Святошинском районе произашел пожар

Возгорание было успешно локализировано

Во время воздушной атаки в официальном Telegram-канале также появилось видео уничтожения вражеского беспилотника.

Украинские силы ПВО сбили вражеский дрон

Напомним, что 27 марта Вооруженные силы РФ атаковали ракетами центр Славянска Донецкой области. В результате обстрела 25 людей получили ранения. Также известно о смерти по меньшей мере одного человека.

Ранее, 22 марта, российские оккупанты также нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Службы спасения сообщили о 34 пострадавших, из которых 29 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Один их раненых скончался в больнице.