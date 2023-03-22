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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины ВС РФ попали ракетой в жилой дом в Запорожье

Ракетная атака на Запорожье: спасательная операция завершена, число жертв возросло (фото)

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Фото: ГСЧС | В результате попадания в жилой дом в Запорожье пострадали 34 человека

После попадания ракеты в жилой дом разгорелся пожар сразу в двух многоэтажках. На данный момент спасатели его ликвидировали, а также закончили разбор завалов. В ГСЧС сообщили о 34 пострадавших в результате вражеской атаки.

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Спасатели завершили разбор завалов на месте многоэтажки в Запорожье, куда 22 марта попала российская ракета. Об этом в среду, 22 марта, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, передает пресс-центр ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в ходе вражеской атаки на жилой дом пострадали 34 человека, 29 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, среди них трое детей. Один человек скончался в больнице.

запородье, прилет, попадание, ракета, спасатели, завалы, жертвы, пострадавшие Fullscreen
Фото: ГСЧС
запородье, прилет, попадание, ракета, спасатели, завалы, жертвы, пострадавшие Fullscreen
Фото: ГСЧС
запородье, прилет, попадание, ракета, спасатели, завалы, жертвы, пострадавшие Fullscreen
Фото: ГСЧС
запородье, прилет, попадание, ракета, спасатели, завалы, жертвы, пострадавшие Fullscreen
Фото: ГСЧС
запородье, прилет, попадание, ракета, спасатели, завалы, жертвы, пострадавшие
запородье, прилет, попадание, ракета, спасатели, завалы, жертвы, пострадавшие
запородье, прилет, попадание, ракета, спасатели, завалы, жертвы, пострадавшие
запородье, прилет, попадание, ракета, спасатели, завалы, жертвы, пострадавшие

Вместе с тем сотрудникам ГСЧС удалось спасти 6 человек из-под завалов, а также потушить пожар в двух многоэтажках.

"Спасатели и работники коммунальных служб разбирали завалы в квартирах полуразрушенных домов. Помогали нам много волонтеров — спасибо всем.

Полиция на месте фиксировала доказательства очередного военного преступления РФ против гражданского населения", — сообщил Игорь Клименко.

Ракетный удар по Запорожью — что известно

22 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российская ракета попала в жилой дом в Запорожье. В домах поблизости оказались разбиты окна и балконы, а по всему району распространился черный густой дым.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очередной террористический акт России не должен превратиться "просто в обычный день" в Украине, в Европе или мире. Президент опубликовал видео последствия попадания снаряда в дом, на котором видно, что ракета попала примерно в середину многоэтажки.

Позже жители жилых домов, пострадавших в результате обстрела ВС РФ Запорожья, поделились подробностями атаки. Очевидцы рассказали, что в городе было слышно пять или шесть громких взрывов, которые следовали один за другим.