Ракетная атака на Запорожье: спасательная операция завершена, число жертв возросло (фото)

После попадания ракеты в жилой дом разгорелся пожар сразу в двух многоэтажках. На данный момент спасатели его ликвидировали, а также закончили разбор завалов. В ГСЧС сообщили о 34 пострадавших в результате вражеской атаки.

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Спасатели завершили разбор завалов на месте многоэтажки в Запорожье, куда 22 марта попала российская ракета. Об этом в среду, 22 марта, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, передает пресс-центр ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в ходе вражеской атаки на жилой дом пострадали 34 человека, 29 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, среди них трое детей. Один человек скончался в больнице.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Вместе с тем сотрудникам ГСЧС удалось спасти 6 человек из-под завалов, а также потушить пожар в двух многоэтажках.

"Спасатели и работники коммунальных служб разбирали завалы в квартирах полуразрушенных домов. Помогали нам много волонтеров — спасибо всем.

Полиция на месте фиксировала доказательства очередного военного преступления РФ против гражданского населения", — сообщил Игорь Клименко.

Ракетный удар по Запорожью — что известно

22 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российская ракета попала в жилой дом в Запорожье. В домах поблизости оказались разбиты окна и балконы, а по всему району распространился черный густой дым.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очередной террористический акт России не должен превратиться "просто в обычный день" в Украине, в Европе или мире. Президент опубликовал видео последствия попадания снаряда в дом, на котором видно, что ракета попала примерно в середину многоэтажки.

Позже жители жилых домов, пострадавших в результате обстрела ВС РФ Запорожья, поделились подробностями атаки. Очевидцы рассказали, что в городе было слышно пять или шесть громких взрывов, которые следовали один за другим.