Ракетна атака на Запоріжжі: рятувальна операція завершена, кількість жертв зросла (фото)

Після влучення ракети в житловий будинок розгорілася пожежа одразу у двох багатоповерхівках. Наразі рятувальники її ліквідували, а також закінчили розбирання завалів. У ДСНС повідомили про 34 потерпілих унаслідок ворожої атаки.

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Рятувальники завершили розбір завалів на місці багатоповерхівки у Запоріжжі, куди 22 березня влучила російська ракета. Про це у середу, 22 березня, повідомив голова МВС України Ігор Клименко, повідомляє пресцентр ДСНС України.

За даними рятувальників, у процесі ворожої атаки на житловий будинок постраждали 34 особи, 29 було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості, серед них троє дітей. Одна людина померла в лікарні.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Натомість співробітникам ДСНС вдалося врятувати 6 людей з-під завалів, а також загасити пожежу у двох багатоповерхівках.

"Рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків. Допомагали нам багато волонтерів — дякую всім.

Поліція на місці фіксувала докази чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення", — повідомив Ігор Клименко.

Ракетний удар по Запоріжжю — що відомо

22 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що російська ракета влучила в житловий будинок у Запоріжжі. У будинках поблизу були розбиті вікна та балкони, а по всьому району поширився чорний густий дим.

У той же день президент України Володимир Зеленський заявив, що черговий терористичний акт Росії не повинен перетворитися "просто на звичайний день" в Україні, Європі чи світі. Президент опублікував відео наслідки влучення снаряда в будинок, на якому видно, що ракета потрапила приблизно в середину багатоповерхівки.

Пізніше мешканці житлових будинків, які постраждали внаслідок обстрілу ЗС РФ Запоріжжя, поділилися подробицями атаки. Очевидці розповіли, що в місті було чути п'ять чи шість гучних вибухів, які було чути один за одним.