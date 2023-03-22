"Обнялися та стояли": мешканці Запоріжжя розповіли, як пережили обстріл свого будинку (відео)

За словами очевидців, у Запоріжжі було чути п'ять чи шість гучних вибухів, під час яких тремтіли житлові будинки, а з вікон вилітали шибки.

Related video

Жителі будинків, які постраждали внаслідок обстрілу Збройними силами Російської Федерації міста Запоріжжя 22 березня, поділилися подробицями атаки. Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі видання "Радіо Свобода".

"Таких вибухів у нас ще не було: тремтіли шибки, мені здається тремтів під'їзд, будинок", — згадує одна з місцевих мешканок.

Жінка повідомила кореспонденту видання, що в місті було чути п'ять чи шість гучних вибухів, які йшли один за одним. Вона також сказала, що її приятелька, пенсіонерка із 9 поверху, не виходить на зв'язок і, ймовірно, загинула.

"Вийшли в коридор, обнялися і стояли, не знали, що буде з нами далі", — розповіла свідок обстрілу.

ЗС РФ обстріляли Запоріжжя

Ще одна мешканка Запоріжжя, яка проживала на третьому поверсі пошкодженого будинку, наголосила, що не розуміла, куди саме завдаються удари. За її словами, у квартирах розбиті вікна та попадали шафи.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі постраждали щонайменше 32 особи: 27 людей було госпіталізовано, 5 отримали допомогу на місці. Також відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, що 22 березня російська ракета потрапила по житловому будинку з людьми у Запоріжжі. У мережі почали з'являтися кадри з моменту прильоту.

Відео із наслідками обстрілу також опублікував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія прагне знищити українські міста.

Спікер командування ЗС ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що під час прильоту у житловий будинок до Запоріжжя не звучала сирена повітряної тривоги. Це з тим, що обстріл було здійснено з РСЗВ " Торнадо-С ". За словами Ігната, реактивні ракети, які використовуються в таких системах, "летять дуже швидко".