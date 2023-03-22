"Обнялись и стояли": жители Запорожья рассказали, как пережили обстрел своего дома (видео)

По словам очевидцев, в Запорожье было слышно пять или шесть громких взрывов, во время которых дрожали жилые дома, а из окон вылетали стекла.

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Жители жилых домов, пострадавших в результате обстрела Вооруженными силами Российской Федерации города Запорожье 22 марта, поделились подробностями атаки. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале издания "Радио Свобода".

"Таких взрывов у нас еще не было: дрожали стекла, мне кажется дрожал подъезд, дом", — вспоминает одна из местных жительниц.

Женщина сообщила корреспонденту издания, что в городе было слышно пять или шесть громких взрывов, которые следовали один за другим. Она также сказала, что ее приятельница, пенсионерка с 9 этажа, не выходит на связь и, вероятно, погибла.

"Вышли в коридор, обнялись и стояли, не знали, что будет с нами дальше", — рассказала свидетельница обстрела.

ВС РФ обстреляли Запорожье

Еще одна жительница Запорожья, проживавшая на третьем этаже поврежденного дома, отметила, что не понимала, куда именно наносятся удары. По ее словам, в квартирах посыпались стекла и попадали шкафы.

По данным ГСЧС, в результате обстрела жилого дома в Запорожье пострадали по меньшей мере 32 человека: 27 людей были госпитализированы, 5 получили помощь на месте. Также известно об одном погибшем.

Напомним, что 22 марта российская ракета попала по жилому дому с людьми в городе Запорожье. В сети начали появляться кадры с моментом прилета.

Видео с последствиями обстрела также опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он указал на то, что Россия стремится уничтожить украинские города.

Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что во время прилета по жилому дому в Запорожье не звучала сирена воздушной тревоги. Это связано с тем, что обстрел был совершен из РСЗО "Торнадо-С". По словам Игната, реактивные ракеты, используемые в таких системах, "летят очень быстро".