Усі цілі знищені: у КМВА повідомили деталі нічної атаки "Шахедів" на Київ (відео)

За даними голови столичної військової адміністрації Сергія Попка, у Святошинському районі Києва почалася пожежа через падіння уламків ворожого безпілотника.

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У ніч із 27 на 28 березня Збройні сили Російської Федерації атакували Київ безпілотними літальними апаратами іранського виробництва Shahed. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Ворог продовжує застосовувати свою тактику атак боєприпасами, що баражирують, з північно-східного напрямку. І цього разу країна-терорист знову запустила свої БПЛА Shahed у напрямку столиці", — констатував Попко.

За словами голови КМВА, українські сили протиповітряної оборони виявили та знищили всі ворожі дрони у повітряному просторі столиці.

Українська ППО знищила ворожі БПЛА

Сергій Попко також зазначив, що уламки одного з "Шахедів" впали на нежитлове приміщення, що призвело до пожежі площею приблизно 200 квадратних метрів. Попередньо обійшлося без людських жертв.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що у Святошинському районі української столиці спалахнуло приміщення магазину. За його словами, до 00:45 пожежу було успішно локалізовано.

У Святошинському районі сталася пожежа

Займання було успішно локалізовано

Під час повітряної атаки в офіційному Telegram-каналі також з'явилося відео знищення ворожого безпілотника.

Українські сили ППО збили ворожий дрон

Нагадаємо, 27 березня Збройні сили РФ атакували ракетами центр Слов'янська Донецької області. Внаслідок обстрілу 25 людей отримали поранення. Також відомо про смерть щонайменше одну людину.

Раніше, 22 березня, російські окупанти також завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі. Служби порятунку повідомили про 34 постраждалих, з яких 29 було госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Один із поранених помер у лікарні.