ВС РФ меняют тактику обстрелов: к чему нужно готовиться украинцам

Спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов объяснил, что у противника осталось очень мало иранских беспилотников и высокоточных ракет. Кроме того у российских военных изменились цели для массированного поражения.

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ВС РФ наметили в Украине новые цели, с которыми не смогут справиться только беспилотники. Поэтому в ближайшее время противник вернется к массовому обстрелу Украины также и ракетами, объяснил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua.

"Сейчас враг возвращается к использованию ракет и дронов, как это было во время первой тактики полномасштабного вторжения. То есть наиболее вероятными целями могут снова стать военные объекты, пути снабжения и все, что связано с подготовкой к продолжению процесса деоккупации украинских территорий", — сказал Юсов.

Спикер ГУР особо подчеркнул тот факт, что "новая старая" тактика российских военных продолжает нести опасность для гражданских.

Во-первых, по словам Юсова, у противника исчерпалось высокоточное оружие (осталось около 15% от первоначального запаса). Поэтому ВС РФ в обозримом будущем, скорее всего, будет использовать ракеты С-300, которые не обладают такой точностью. Следовательно, могут пострадать мирные люди. В особенности такой сценарий вероятен для прифоронтовых территорий.

"Часто враг применяет (сегодня, — ред.) устаревшие, неточные и неэффективные средства. Особенно когда речь идет о (работе, — ред.) С-300 по прифронтовым территориям. Там о точности вообще речь не идет", — прокомментировал ситуацию спикер ГУР.

Массированные удары ВС РФ по Украине: почему Россия поменяла тактику

По словам Андрея Юсова, смена тактики связана с актуальными целями противника.

Так этой зимой российские военные стремились поразить и разрушить энергетическую систему Украины. Однако планы противника потерпели поражение: страна не погрузилась во многодневный блэкаут.

По состоянию на сейчас враг сосредоточился на том, чтоб не допустить поступления в Украину военной техники и боеприпасов. Поэтому, скорее всего, ВС РФ будут бить по путям поставления технической помощи от стран-союзниц Украины.

Кроем того, у российских оккупантов начали заканчиваться БПЛА иранского производства. До последних ударов, по словам Юсова, у российской армии оставалось примерно 200 иранских дронов. Этого недостаточно для планомерных обстрелов Украины. К тому же, пока ни одно производство не может поставлять ВС РФ беспилотники в таком количестве, которое оккупанты используют для массовых атак.

" (Поэтому, — ред.)таких массированных ударов, которые были, мы уже наверняка в ближайшее время не увидим. По крайней мере, с такой регулярностью. Хотя враг ставит задачу и получения новых беспилотников, и налаживания своего производства", — резюмировал Юсов.

Напомним, 24 марта стало известно, что ВС РФ ведут подготовку к новым ракетным ударам и ищут помощников. Противник регулярно вербует украинцев и делает из них корректировщиков для будущих ракетных ударов и это "хорошая" поддержка на территориях, которые им не удалось захватить.

А 23 марта эксперты пояснили, чем опасны "Торнадо-С" и сколько таких систем у ВС РФ. Опасность систем "Торнадо-С" состоит в том, что украинские силы не обладают системами ПВО, позволяющими противостоять реактивным снаряда противника. А для нейтрализации угроз нужны дальнобойные ATACMS.