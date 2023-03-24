ВС РФ ведут подготовку к новым ракетным ударам и ищут помощников, — Одесская ОВА (видео)

По словам спикера военной администрации Сергея Братчука, в Украине все еще есть граждане, которые готовы помогать противнику корректировать массированные обстрелы, но СБУ работает над их задержанием.

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Активизация российской разведки может свидетельствовать о том, что противник готовится к новой массированной ракетной атаке. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в пятницу, 24 марта.

По его словам, именно для этого российские оккупанты запускают иранские беспилотники, однако это далеко не единственная опасность для Украины. В частности он говорит об Одесской области.

Противник регулярно вербует украинцев и делает из них корректировщиков для будущих ракетных ударов и это "хорошая" поддержка на территориях, которые им не удалось захватить. Служба безопасности Украины регулярно работает над их задержанием и успехи есть.

"Сегодня на земле есть граждане, которые могут помогать врагу, которые могут корректировать определенный процесс. Активизация разведки говорит о том, что враг может готовиться к новой атаке. Вы прекрасно знаете, что у нас в Одессе работает Служба безопасности Украины. Фактически, каждую неделю задерживаются те лица, которые пошли на сотрудничество с врагом, которые являются корректировщиками вражеского огня", – заявил Сергей Братчук.

Когда состоится следующий массированный обстрел он предсказывать не стал, но украинцев регулярно призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь действия врага могут быть непредсказуемыми.

Напомним, 24 марта солдат ВСУ рассказал, как отбивают атаки оккупантов с юга. По его словам, несмотря на долгие месяцы боев на его направлении, россиянам удалось продвинуться лишь на 10 метров и они понесли невероятное количество потерь.