"Обстреливают каждый день": солдат ВСУ рассказал, как отбивают атаки оккупантов с юга

По словам бойца1-й отдельной танковой бригады, на его направлении долгие месяцы шли бои. Однако россияне потеряли большое количество живой силы и техники, а смогли продвинуться лишь на 10 метров.

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Украинский солдат из 1-й отдельной танковой бригады ВСУ рассказал, как приходится отбивать атаки российских оккупантов в Великой Новоселке, Донецкая область. По его словам, позиции противника находятся в 700 метрах от окопов защитников. Об этом пишет BBC.

По словам солдата по имени Дмитрий, украинские танки и пехоте уже давно удерживают линию обороны. За долгие месяцы боев российские оккупанты потеряли большое количество живой силы и техники, но смогли продвинуться лишь на 10 метров.

Дмитрий заявил, что у соседней деревни часто идут бои.

"В деревне часто были бои. Иногда вся деревня была в огне. Бросали фосфор, или я даже не знаю, что бросали", — сказал он журналистам.

Сообщается, что главная опасность – за пределами окопов. Так, минутная невнимательность может закончиться смертью.

"Вообще, обстреливают каждый день", — сказал Дмитрий.

Также он заявил, что у россиян практически неограниченные запасы снарядов. Они стреляют каждый день. Однако Запад поставляет Украине танки, а с ними, как уверен украинский военный, удастся победить.

Дмитрий сказал, что когда их позиции подвергаются атаке, они укрываются в блиндажах, оставляя одного человека на страже. Он рассматривает вражескую пехоту или БПЛА.

Ранее журналисты AP сообщили, что раненые украинские бойцы поделились подробностями битвы за Бахмут.

Кроме того, военные эксперты назвали самые сильные стороны украинской армии. Австралийский отставной генерал Мик Райан похвалил украинские силы Территориальной обороны, а также командование за организацию Интернационального легиона.