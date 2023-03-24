"Лучшая в мире": военные эксперты назвали самые сильные стороны украинской армии (видео)

Австралийский отставной генерал Мик Райан похвалил украинские силы Территориальной обороны, а также командование за организацию Интернационального легиона.

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Украинская армия на данный момент является самой сильной в мире. Такое мнение высказал генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан изданию Kyiv Post.

"Это лучшая армия в мире. Они самые опытные в современной войне, они продемонстрировали это за последние 13 месяцев", — сказал он.

Райан также заявил, что Вооруженные силы Украины "пролили много крови", а также смогли усвоить множество важных уроков. Многим армиям есть чему поучиться у украинцев. К примеру, как использовать противотанковое оружие, а также бесплиотники для разведки и корректировки артиллерии.

Также австралийский военный похвалил Силы территориальной обороны Украины. Он заявил, что это профессиональная армия, которая состоит старых военных, уже имеющих опыт боевых действий на Донбассе.

Райан похвалил украинское командование за то, что оно смогло собрать вместе иностранные войска (Интернациональный легион ТРО). По его словам, для любой армии это является большой проблемой, особенно во время активной фазы войны.

Мик Райан о ВСУ

Старший советник Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил в комментарии Newsweek, что Райан прав, когда акцентирует внимание на человеческом факторе в войне. Эксперт уверен, что ВСУ сражаются лучше, чем ВС РФ, однако с тезисом о "лучшей армией в мире" он не согласен.

"Большинство украинских командиров показали себя высококвалифицированным на поле боя, но, вероятно, ему не хватает глубины подготовки, необходимой для выполнения сложных совместных маневров", — отметил Канчиан.

Ранее журналисты AP сообщили, что раненые украинские бойцы поделились подробностями битвы за Бахмут.

Также 23 марта у Залужного озвучили потери ВС РФ за месяц. По словам советника главнокомандующего ВСУ, Владимир Путин буквально "съедает" свою армию, требуя идти в наступление в феврале и марте.