"Найкраща у світі": військові експерти назвали найсильніші сторони української армії (відео)

Австралійський відставний генерал Мік Раян похвалив українські сили Територіальної оборони та командування за організацію Інтернаціонального легіону.

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Українська армія на цей час є найсильнішою у світі. Таку думку висловив генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян виданню Kyiv Post.

"Це найкраща армія у світі. Вони найдосвідченіші в сучасній війні, вони продемонстрували це за останні 13 місяців", — сказав він.

Раян також заявив, що Збройні сили України "пролили багато крові", а також змогли засвоїти багато важливих уроків. Багатьом арміям є чому повчитися в українців. Наприклад, як використовувати протитанкову зброю, а також безпліотники для розвідки та коригування артилерії.

Також австралійський військовий похвалив Сили територіальної оборони України. Він заявив, що це професійна армія, яка складається з старих військових, які вже мають досвід бойових дій на Донбасі.

Раян похвалив українське командування за те, що воно спромоглося зібрати разом іноземні війська (Інтернаціональний легіон ТРО). За його словами, для будь-якої армії це велика проблема, особливо під час активної фази війни.

Мік Райан про ЗСУ

Старший радник Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Канчіан заявив у коментарі Newsweek, що Раян має рацію, коли акцентує увагу на людському факторі у війні. Експерт упевнений, що ЗСУ борються краще, ніж ЗС РФ, проте з тезою про "найкращу армію у світі" він не згоден.

"Більшість українських командирів показали себе висококваліфікованими на полі бою, але, ймовірно, йому не вистачає глибини підготовки, необхідної для виконання складних спільних маневрів", — зазначив Канчіан.

Раніше журналісти повідомили, що поранені українські бійці поділилися подробицями битви за Бахмут.

Також 23 березня у Залужного озвучили втрати ЗС РФ за місяць. За словами радника головнокомандувача ЗСУ, Володимир Путін буквально "з'їдає" свою армію, вимагаючи йти у наступ у лютому та березні.