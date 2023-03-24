"Гастроли в аду": раненые украинские бойцы поделились подробностями битвы за Бахмут

Украинские военные пообщались с журналистами, рассказав, как получили ранения в битве с российскими оккупантами за Бахмут.

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Украинские бойцы, которые были ранены в боях за Бахмут, поделились подробностями битвы га город. Об этом пишет издание Associated Press.

Журналисты пообщались с раненым Ярославом, который рассказал о ближнем бое с российскими оккупантами за одно здание. По его словам, они сражались за каждую комнату.

Издание пишет, что Ярослав был ранен в колено в результате взрыва.

"Я пришел в себя и увидел, что вокруг меня никого нет, а потом понял, что в мой ботинок сочится кровь", — рассказал Ярослав.

Когда его подразделение попыталось сдвинуться со своих позиций, российские войска начали обстрел.

Другой солдат, по имени Юрий, рассказал журналистам, что является уроженцем Москвы. Однако он переехал жить в Украину еще до начала полномасштабного вторжения.

"Мы были на гастролях в аду", — сказал он.

Издание пишет, что во время боя Юрий получил ранение конечностей. Солдат рассказал, что его пытались достать гранатами. Он находился в Бахмуте 8 дней. И все эти дни продолжался практически непрерывный бой.

"На пятый день без сна у меня были мысли, что я сойду с ума. На самом деле там невозможно спать. Они обстреливают город так, что земля дрожит", — сказал Юрий.

Журналисты пообщались с медиком Екатериной Селиверстовой, которая рассказала, что эвакуация проводится по мере необходимости.

По словам Селиверстовой, автобус, которым они пользуются, был куплен на пожертвования. В медицинском отношении эта машина лучше оснащена, чем некоторые государственные больницы. Он оснащен мониторами, электрокардиографами, вентиляторами и кислородными баллонами и может оказывать помощь тяжелобольным пациентам во время их транспортировки.

Ранее украинские военные рассказали, как проходят штурмы ВС РФ в Бахмуте. Так, идущие на штурм российские оккупанты теряют по несколько сотен бойцов, о чем рассказал командир роты батальона "Свобода" НГУ Евгений Оропай.

В Центре национального сопротивления рассказали, что "Вагнеровцы" вывозят людей из-под Бахмута в дальние районы РФ. По данным аналитиков, бойцы ЧВК "Вагнер" принудительно вывозят местных жителей в захваченные районы Луганской области, где украинцы проходят "фильтрацию". Потом их отправляют в отдаленные районы России.