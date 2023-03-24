"Обстрілюють кожен день": солдат ЗСУ розповів, як відбивають атаки окупантів з півдня

За словами бійця 1-ї окремої танкової бригади, на його напрямі довгі місяці йшли бої. Однак росіяни втратили велику кількість живої сили та техніки, а змогли просунутися лише на 10 метрів.

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Український солдат із 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ розповів, як доводиться відбивати атаки російських окупантів у Великій Новосілці, Донецька область. За його словами, позиції противника знаходяться за 700 метрів від окопів захисників. Про це пише ВВС.

За словами солдата на ім'я Дмитро, українські танки та піхоти вже давно утримують лінію оборони. За довгі місяці боїв російські окупанти втратили велику кількість живої сили та техніки, але змогли просунутися лише на 10 метрів.

Дмитро заявив, що біля сусіднього села часто йдуть бої.

"У селі часто були бої. Іноді все село було у вогні. Кидали фосфор, або я навіть не знаю, що кидали", — сказав він журналістам.

Повідомляється, що головна небезпека – поза окопів. Так, хвилинна неуважність може скінчитися смертю.

"Взагалі, обстрілюють щодня", — сказав Дмитро.

Також він заявив, що росіяни мають практично необмежені запаси снарядів. Вони стріляють щодня. Проте Захід постачає Україні танки, а з ними, як упевнений український військовий, вдасться перемогти.

Дмитро сказав, що коли їхні позиції зазнають атаки, вони ховаються в бліндажах, залишаючи одну людину на варті. Він розглядає ворожу піхоту чи БПЛА.

Раніше журналісти повідомили, що поранені українські бійці поділилися подробицями битви за Бахмут.

Крім того, військові експерти назвали найсильніші сторони української армії. Австралійський відставний генерал Мік Раян похвалив українські сили Територіальної оборони та командування за організацію Міжнародного легіону.