ЗС РФ ведуть підготовку до нових ракетних ударів та шукають помічників, — Одеська ОВА (відео)

За словами речника військової адміністрації Сергія Братчука, в Україні все ще є громадяни, які готові допомагати противнику коригувати масовані обстріли, але СБУ працює над їх затриманням.

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Активізація російської розвідки може свідчити, що противник готується до нової масованої ракетної атаки. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук у п'ятницю, 24 березня.

За його словами, саме для цього російські окупанти запускають іранські безпілотники, проте це не єдина небезпека для України. Зокрема, він говорить про Одеську область.

Противник регулярно вербує українців і робить з них коригувальників для майбутніх ракетних ударів і це "хороша" підтримка на територіях, які їм не вдалося захопити. Служба безпеки України регулярно працює над їх затриманням й успіхи є.

"Сьогодні на землі є громадяни, які можуть допомагати ворогові, які можуть коригувати певний процес. Активізація розвідки говорить про те, що ворог може готуватися до нової атаки. Ви чудово знаєте, що у нас в Одесі працює Служба безпеки України. Фактично щотижня затримуються ті особи, які пішли на співпрацю з ворогом, котрі є коригувальниками ворожого вогню", – заявив Сергій Братчук.

Коли відбудеться наступний масований обстріл, він передбачати не став, але українців регулярно закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже дії ворога можуть бути непередбачуваними.

Нагадаємо, 24 березня солдат ЗСУ розповів, як відбивають атаки окупантів з півдня. За його словами, незважаючи на довгі місяці боїв на його напрямку, росіянам вдалося просунутися лише на 10 метрів і вони зазнали неймовірної кількості втрат.