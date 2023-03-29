ЗС РФ змінює тактику обстрілів: до чого потрібно готуватися українцям

Спікер ГУР Міноборони України Андрій Юсов пояснив, що в противника залишилося дуже мало іранських безпілотників і високоточних ракет. Крім того, у російських військових змінилися цілі для масового ураження.

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ЗС РФ намітили в Україні нові цілі, з якими не зможуть упоратися лише безпілотники. Тому найближчим часом противник повернеться до масового обстрілу України також ракетами, пояснив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Gazeta.ua.

"Зараз ворог повертається до використання ракет і дронів, як це було під час першої тактики повномасштабного вторгнення. Тобто найімовірнішими цілями можуть знову стати військові об'єкти, шляхи постачання та все, що пов'язано з підготовкою до продовження процесу деокупації українських територій", — сказав він.

Спікер ГУР особливо наголосив на тому факті, що "нова стара" тактика російських військових продовжує становити небезпеку для цивільних.

По-перше, за словами Юсова, у противника вичерпалася високоточна зброя (залишилося близько 15% від початкового запасу). Тому ЗС РФ в найближчому майбутньому, швидше за все, використовуватимуть ракети С-300, які не мають такої точності. Через це можуть постраждати мирні люди. Особливо такий сценарій реальний для прифронтових територій.

"Часто ворог застосовує (сьогодні, — ред.) застарілі, неточні та неефективні засоби. Особливо, коли йдеться про обстріли С-300 прифронтових територій. Там про точність взагалі не йдеться", — прокоментував ситуацію спікер ГУР.

Масовані удари ЗС РФ по Україні: чому Росія змінила тактику

За словами Андрія Юсова, зміна тактики пов'язана з актуальними цілями противника.

Цієї зими російські військові прагнули зруйнувати енергетичну систему України. Проте плани противника зазнали поразки: країна не поринула в багатоденний блекаут.

На сьогодні ворог зосередився на тому, щоб не допустити надходження в Україну військової техніки та боєприпасів. Тому, швидше за все, ЗС РФ битимуть по шляхах постачення технічної допомоги від країн-союзниць України.

Крім того, у російських окупантів почали закінчуватися БПЛА іранського виробництва. До останніх ударів, за словами Юсова, російська армія ще мала приблизно 200 іранських дронів. Цього недостатньо для планомірного обстрілу України. До того ж поки жодне виробництво не може постачати ЗС РФ безпілотники в такій кількості, яку окупанти використовують для масових атак.

"(Тому, — ред.) таких масованих ударів, які були, ми вже напевно найближчим часом не побачимо. Принаймні з такою регулярністю. Хоча ворог ставить завдання й отримання нових безпілотників і налагодження свого виробництва", — резюмував Юсов.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що ЗС РФ ведуть підготовку до нових ракетних ударів і шукають помічників. Противник регулярно вербує українців і робить із них коригувальників для майбутніх ракетних ударів, і це "хороша" підтримка на теренах, які їм не вдалося захопити.

А 23 березня експерти пояснили, чим небезпечні "Торнадо-С" і скільки таких систем у ЗС РФ. Небезпека систем "Торнадо-С" полягає в тому, що українські сили не мають систем ППО, що дозволяють протистояти реактивним снарядам противника. А для нейтралізації загроз потрібні далекобійні ATACMS.