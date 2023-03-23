Удар по Запоріжжю: експерти пояснили, чим небезпечні "Торнадо-С" і скільки таких систем у ЗС РФ

Небезпека систем "Торнадо-С" для України полягає в тому, що українські сили не мають систем ППО, що дозволяють протистояти реактивним снарядам противника. А для нейтралізації загроз потрібні далекобійні ATACMS.

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На сьогодні немає офіційних даних щодо типу боєприпасів, якими російські окупанти завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі, хоча за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, є попередні дані про застосування РСЗВ "Торандо-С". Оглядачі Defence Express проаналізували небезпеку цього озброєння і розповіли, як протистояти російським ракетам.

У матеріалі наводяться дані самих росіян, які стверджують, що Торнадо-С є модернізованою системою і продовженням систем залпового вогню "Смерч". Особливість полягає у застосуванні керованих реактивних снарядів 9М544 та 9М549, які здатні уражати цілі на відстані до 120 км.

"За даними The Military Balance 2022, на початок минулого року до повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ мала 20 систем типу "Торнадо-С", — пишуть журналісти.

Розгортання РСЗВ "Торандо-С"

Повідомляється, що перше застосування цих систем Збройними силами РФ по цивільній інфраструктурі України було зафіксовано 4 березня 2022 року, коли противник завдав удару касетними боєприпасами по місту Покровськ Донецької області. При цьому перші результати аналізу компонентів ракети типу 9М544 з'явилися у відкритому доступі у серпні 2022 року.

Втім, інформацію про застосування касетних боєприпасів було оприлюднено набагато раніше. 14 березня минулого року спостерігачі з Bellingcat опублікували допис, в якому детально йшлося про застосування такого типу боєприпасів проти цивільних об'єктів, зокрема й у Покровську.

Касетні боєприпаси, знайдені в Україні

Тим часом у процесі дослідження з'ясувалося, що в системі наведення ракет російських РСЗВ використовують електроніку з AliExpress, тому похибка в точності польоту боєприпасу є досить суттєвою. Незважаючи на це компанія "Ростех" заявила про виробництво таких ракет мало не в три зміни, але небезпека полягає, перш за все, не в кількості, а в характеристиках РСЗВ.

У чому небезпека РСЗВ "Торнадо-С"

За даними російських джерел, РСЗВ 9К515 "Торнадо-С" використовує кілька типів реактивних снарядів. Старші версії можуть атакувати по площах на відстані від 20 до 70 км, а новіші — до 120 км із "підвищеною точністю". Про точність російських РСЗВ можуть свідчити неодноразові влучання в цивільні об'єкти, при заявах російської пропаганди про те, що ЗС РФ нібито завдає ударів виключно по військових цілях. Утім, представник білого будинку Джон Кірбі 22 березня зазначив, що ракетний удар Росії по житловому будинку в Запоріжжі може виявитися свідомою дією.

Компоненти боєприпасу 9М544 до "Торнадо-С"

Оглядачі зазначають, що українські збройні сили не мають систем ППО, які могли б знищувати ракети систем "Торнадо-С". Але для нейтралізації загрози потрібні далекобійні ракети, наприклад ATACMS.

"Якщо для знищення С-300 можна застосувати протирадіолокаційну ракету AGM-88 HARM, то для знищення російських "Торнадо-С" такий тип ракет не підходить. Натомість для нейтралізації загрози потрібні вже далекобійні ОТРК, як і ATACMS", — підсумували експерти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зв'язку з ракетним ударом по Запоріжжю закликав "швидше перемогти російський терор". На його думку, така подія не повинна перетворитися на буденність для України, Європи та світу.