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Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України ЗС РФ поцілили ракетою у житловий будинок в Запоріжжі

Росія могла свідомо вдарити по житловому будинку в Запоріжжі, — Білий дім

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Фото: Соцмережі | Вцілілий прапор України на балконі постраждалого від удару будинку

Представник Білого дому Джон Кірбі обіцяє Україні швидке постачання чотирьох незамінних одиниць військової техніки та назвав ракетний удар по Запоріжжю "усвідомленим".

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У середу, 22 березня, в адміністрації Байдена заявили, що ракетний удар Росії по житловому будинку "виразно" узгоджується з попередніми подібними атаками і може виявитися свідомою дією. Про це повідомив CNN координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Очевидно, що це російський сценарій — націлюватися на цивільну інфраструктуру і не звертати уваги на те, що удар може припасти на мирних жителів. Тому факт того, що удар міг бути свідомим цілком можливий", — припустив він.

Проте, за словами Кірбі, Вашингтон поки що не має конкретної інформації про ракетний удар і його мотиви.

Також Кірбі підтвердив інформацію про прискорення постачання Україні танків Abrams та ЗРК Patriot, зазначивши, що політика Вашингтона щодо передавання Україні винищувачів F-16 не змінилася.

"Майбутні тижні та місяці будуть критичними. Ми хочемо переконатися, що українці мають усе, що їм потрібно для успіху", — сказав він.

За словами Кірбі, наступними тижнями в центрі уваги будуть чотири військові поставки: бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона та боєприпаси.

Відповідаючи на запитання журналіста CNN з приводу можливості того, що Китай озброє Україну, представник Пентагону зазначив, що поки "немає жодних ознак того, що Пекін рухається в цьому напрямку або ухвалив рішення про таку можливість".

Нагадаємо, 22 березня російські війська завдали ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі. За даними ДСНС, внаслідок обстрілу житлового будинку в Запоріжжі постраждали щонайменше 32 особи.

Також в інтерв'ю Кірбі повідомив, що в Білому домі не бачать причин, через які війна в Україні могла б незабаром завершитися, оскільки Китай не можна сприймати як неупереджену сторону у війні.