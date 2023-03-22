Россия могла сознательно ударить по жилому дому в Запорожье, — Белый дом

Представитель Белого дома Джон Кирби обещает Украине скорую поставку четырех незаменимых единиц военной техники и назвал ракетный удар по Запорожью "осознанным".

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В среду, 22 марта, в администрации Байдена заявили, что ракетный удар России по жилому дому "определенно" согласуется с предыдущими подобными атаками и может оказаться сознательным действием. Об этом сообщил CNN координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Очевидно, что это российский сценарий — нацеливаться на гражданскую инфраструктуру и не обращать внимания на то, что удар может прийтись на мирных жителей. Поэтому факт того, что удар мог быть осознанным вполне возможен", — предположил он.

Однако, по словам Кирби, у Вашингтона пока нет конкретной информации о ракетном ударе и его мотивах.

Также Кирби подтвердил информацию об ускорении поставок Украине танков Abrams и ЗРК Patriot, отметив, что политика Вашингтона относительно передачи Украине истребителей F-16 не изменилась.

"Предстоящие недели и месяцы будут критическими. Мы хотим убедиться, что у украинцев есть все, что им нужно для успеха", — сказал он.

По словам Кирби, в следующие недели в центре внимания будут четыре военных поставки: бронетехника, артиллерия, противовоздушная оборона и боеприпасы.

Отвечая на вопрос журналиста CNN по поводу возможности того, что Китай вооружит Украину, представитель Пентагона отметил, что пока "нет никаких признаков того, что Пекин двигается в этом направлении или принял решение о такой возможности.

Напомним, 22 марта российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам в Запорожье. По данным ГСЧС, в результате обстрела жилого дома в Запорожье пострадали по меньшей мере 32 человека.

Также в интервью, Кирби сообщил, что в Белом доме не видят причин, по которым война в Украине могла бы в скором времени завершиться, поскольку Китай нельзя воспринимать как беспристрастную сторону в войне.