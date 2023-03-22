"Мало оптимизма": США не видят причин для скорого завершения войны в Украине, — Белый дом

По словам представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, нельзя воспринимать Китай как беспристрастную сторону в войне России против Украины.

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В Белом доме не видят причин, по которым война в Украине могла бы в скором времени завершиться. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя переговоры главы КНР Си Цзиньпинав и президента РФ Владимира Путина в Москве, пишет CNN.

По словам Кирби, Пекин нельзя воспринимать как беспристрастную сторону в войне России против Украины, хотя Китай хочет ею показаться.

"Я не думаю, что вы можете считать Китай беспристрастным в любом случае", — сказал он.

Издание пишет, что Соединенные Штаты в целом относятся скептически к заявленной цели Китая выступить в качестве миротворца. По словам Кирби, если Китай действительно хочет сыграть конструктивную роль, он должен воспользоваться своим влиянием, чтобы убедить Россию прекратить войну с Украиной.

Также Кирби сказал, что в выводах о переговорах Си Цзиньпина и Владимира Путина "мало оптимизма", хотя в Штатах еще анализируют озвученные тезисы.

"Мы не видели ничего из того, что они говорили или выдвигали, что дало бы нам надежду на то, что эта война закончится в ближайшее время", — сказал Кирби.

Примечательно, что, как пишут журналисты, президент США Джо Байден заявил, что не хочет терять линию контакта с Китаем. Более того, он намерен поговорить лично с Си Цзиньпином "в надлежащее время".

Напомним, что президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин по итогам второго дня встреч 21 марта подписали 2 совместных заявления. В них говорится о планах развития ключевых направлений экономического сотрудничества и об углублении стратегического партнерства.

Кроме того, Путин заявил, что мирный план Китая по окончанию войны в Украине может быть взят за основу мирных переговоров.

Также напомним, что МИД Китая 24 февраля 2023 года опубликовал свой план, который состоит из 12 пунктов. Среди них прекращение боевых действий, отказ от санкций, мирные переговоры.