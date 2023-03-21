Нефть для Пекина, торговля и переход РФ на юани: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин в Кремле

Президенты России и Китая хотят увеличить сотрудничество в 8 сферах. Главное — это поставки нефти и природного газа, для этого с Монголией договорились о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

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Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин по итогам второго дня встреч 21 марта подписали 2 совместных заявления: о планах развития ключевых направлений экономического сотрудничества и об углублении стратегического партнерства. Об этом стало известно по итогам трансляции пресс-конференции глав государств.

Российский президент признал переговоры успешными и конструктивными. Путин отметил, что они прошли в "теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере".

"Подписанные нами два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития", — оценил он.

По словам Владимира Путина, 2 страны способны решать "даже самые сложные проблемы". Главы государств хотят увеличить сотрудничество в 8 направлениях, в том числе финансовом, промышленно-технологическом и транспортно-логистическом.

Москва обещает увеличить поставки нефти и природного газа. Для этого удалось достигнуть договоренностей с Монголией о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", добавил Путин.

"Приоритетной для нас была и остается тематика торгового экономического взаимодействия, что вполне естественно. Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера нашей страны", — заключил он.

Си Цзиньпин добавил, что в последние 10 лет товарооборот РФ и Китая увеличился на 116% и продолжает расти. Президенты договорились увеличить торговлю электротехникой и укреплять взаимодействие в организациях ШОС, БРИКС и G20.

"Китай и Россия нарастят конструктивную силу для формирования многополярного мира", — заключил китайский президент.

Россия переходит на юани во внешней торговле

Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе заявил о готовности России перейти на расчеты в юанях при внешней торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

"Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах", — добавил президент РФ.

Расчеты в юанях, по словам Путина, можно вести со странами Азии, Африки и Латинской Америки Фото: Скриншот

Президент обратил внимание на то, что национальные валюты уже активно используются в российско-китайской торговле.

"Важно, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран", — сказал Путин.

Мирный план по Украине от Китая

Многие пункты "мирного плана" Китая по большой войне РФ с Украиной можно взять за основу, но к этому должны быть готовы Киев и страны Запада, сказал Владимир Путин.

По его наблюдениям, такой готовности не наблюдается. Большинство положений документа от Пекина "созвучны с российскими подходами", добавил он.

Глава КНР считает, что Пекин придерживается объективной позиции по поводу вторжения армии России в Украину, руководствуясь целями и принципами устава ООН.

Переговоры президентов России и Китая в Кремле длились почти 3 часа. Сперва была встреча на 1,5 часа в узком формате с участием членов делегаций, а затем — в расширенном составе. Программа визита лидера КНР в Россию завершится 21 марта обедом в Грановитой палате, пишет ТАСС.

Си Цзиньпин и Путин 20 марта провели неформальную встречу, которая продлилась 4,5 часа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 21 марта в Брюсселе заявил о возможной просьбе России к Китаю помочь оружием для полномасштабной войны в Украине.

В США раскритиковали визит Си Цзиньпина в Москву. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о намерении Китая предоставить "дипломатическое прикрытие" военным преступлениям армии России в Украине.

Накануне встречи президентов КНР и России Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за причастность к депортации украинских детей.