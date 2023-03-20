В Международном уголовном суде Гааги рассказали, какой срок имеет ордер на арест Путина

Главный прокурор суда Хан сказал, что президент РФ будет оставаться подозреваемым до конца жизни или до того момента, пока над ним не состоится суд.

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Главный прокурор международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной президента РФ Марии Львовой-Беловой "основываются на судебно-медицинских доказательствах, проверке и том, что было сказано этими двумя лицами". Сами же разрешения на арест, выданные МСК, действуют пожизненно. Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, сначала суд рассматривал возможность сохранения в тайне ордеров на арест, но решил обнародовать их, чтобы попытаться остановить дальнейшие преступления.

"Нельзя обращаться с детьми как с военной добычей, их нельзя депортировать. Для такого преступления не нужно быть юристом, нужно быть человеком, чтобы знать, насколько это вопиющее", — сказал Карим Хан.

Он напомнил исторические события, когда немногие считали вероятным арест и суд в Гааге над сербским лидером Слободаном Милошевичем за военные преступления, которые он совершал в Хорватии, Боснии и Косово в 1990-х годах.

"Те, кто чувствует, что можно совершить преступление днем и хорошо спать ночью, возможно должны посмотреть на историю", — сказал он.

Сэр Джеффри Найс, возглавлявший обвинения по делу бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, сказал, что ордер сменит взгляды иностранных лидеров на Путина.

"Он будет оставаться вероятным преступником, пока он не предстанет перед судом или не будет передан в суд и оправдан. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он будет вероятным преступником до конца своей жизни", — сказал Джеффри Найс.

Ордер на арест Путина: что известно

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал разрешение на арест Путина. Кроме российского диктатора, издан также ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в угоне и вывозе с территории Украины 16 тысяч детей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МСК в Гааге о выдаче разрешения на арест Путина "началом исторической ответственности".

Большинство стран и международных организаций мира выразили свою поддержку Украине и отметили, что выдача ордера на арест Владимира Путина – это историческое решение.

В России заявили, что решение Международного главного суда для них не имеет никакого значения, поскольку Россия не является участником Римского устава Международного главного суда.