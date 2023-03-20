У Міжнародному кримінальному суді Гааги розповіли, який термін має ордер на арешт Путіна

Головний прокурор суду Хан сказав, що президент РФ залишатиметься підозрюваним до кінця життя, або до того моменту, поки над ним не відбудеться суд.

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Головний прокурор міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан заявив, що ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ Марії Львової-Бєлової "базуються на судово-медичних доказах, перевірці та тому, що було сказано цими двома особами". Самі ж дозволи на арешт, видані МСК, діють довічно. Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

За його словами, спочатку суд розглядав можливість збереження в таємниці ордерів на арешт, але вирішив оприлюднити їх, щоб спробувати зупинити подальші злочини.

"Не можна поводитися з дітьми як з військовою здобиччю, їх не можна депортувати. Для такого злочину не потрібно бути юристом, потрібно бути людиною, щоб знати, наскільки це кричуще", — сказав Карім Хан.

Він нагадав історичні події, коли мало хто вважав ймовірним арешт та суд у Гаазі над сербським лідером Слободаном Мілошевичем за воєнні злочини, які він коїв у Хорватії, Боснії та Косово в 1990-х роках.

"Ті, хто відчуває, що можна скоїти злочин вдень і добре спати вночі, можливо, повинні подивитися на історію", — сказав він.

Сер Джеффрі Найс, який очолював обвинувачення у справі колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича, сказав, що ордер змінить погляди іноземних лідерів на Путіна.

"Він залишатиметься ймовірним злочинцем, доки він не постане перед судом або не буде переданий до суду та виправданий. Це здається вкрай малоймовірним, тому він залишатиметься ймовірним злочинцем до кінця свого життя", — сказав Джеффрі Найс.

Ордер на арешт Путіна: що відомо

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав дозвіл на арешт Путіна. Крім російського диктатора, видано також ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у викраденні та вивезенні з території України 16 тисяч дітей.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення МСК у Гаазі про видачу дозволу на арешт Путіна "початком історичної відповідальності".

Більшість країн і міжнародних організацій світу висловили свою підтримку Україні та зазначили, що видача ордера на арешт Володимира Путіна — це історичне рішення.

У Росії заявили, що рішення Міжнародного головного суду для них не має жодного значення, оскільки Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного головного суду.