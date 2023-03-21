"Сближаются в военной области": Россия запросила у Китая летальное оружие, – генсек НАТО

По словам Йенса Столтенберга, есть некоторые признаки того, что в Пекине уже рассматривается вопрос передачи вооружений Москве.

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В НАТО увидели признаки того, что Российская Федерация запросила у Китая военную помощь для ведения войны в Украине. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 21 марта, передает CNN.

Столтенберг отметил, что китайское правительство, вероятно, рассматривает вопрос снабжения РФ вооружением.

"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие в Россию, но мы видели некоторые признаки того, что это был запрос со стороны России, и что этот вопрос рассматривается китайскими властями в Пекине", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО предостерег Китай от помощи Кремлю и подчеркнул, что оказание военной помощи РФ в виде поставок летального оружия будет расценено как поддержка незаконной военной агрессии.

Данное заявление прозвучало на фоне переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве. Несмотря на то, что Пекин избегает прямой поддержки войны в Украине, его высказывания нередко совпадают с нарративами РФ.

Столтенберг считает, что визит Си Цзиньпина в Россию свидетельствует о том, что Москва и Пекин строят все более тесное сотрудничество.

"Мы видим, как Китай и Россия сближаются в военной области — совместные учения, совместное патрулирование, военно-морское и воздушное патрулирование — в экономической области, а также в политической и дипломатической сфере", — сказал глава НАТО.

Напомним, что 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным российских СМИ, после завершения формальной части переговоров, между лидерами Китая и России состоялся неофициальный разговор, который длился более 4 часов.

Визит Си Цзиньпина в Москву прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен, назвав его "дипломатическим прикрытием" для преступлений Российской Федерации, совершенных на территории Украины.

Еще мы писали о том, что по данным The New York Times от 21 марта, за время полномасштабной войны в Украине Китай отправил в РФ БПЛА на более чем 12 млн долларов. Поставки осуществлялись через небольших посредников и экспортеров.