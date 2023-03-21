"Зближуються у військовій галузі": Росія запросила у Китаю летальну зброю, — генеральний секретар НАТО

За словами Єнса Столтенберга, є деякі ознаки того, що в Пекіні вже розглядається питання передачі озброєнь Москві.

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У НАТО побачили ознаки того, що Російська Федерація запросила у Китаю військову допомогу для ведення війни в Україні. Про це сказав генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 21 березня, передає CNN.

Столтенберг зазначив, що китайський уряд, ймовірно, розглядає питання постачання РФ озброєнням.

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю до Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що це був запит з боку Росії, і що це питання розглядається китайською владою в Пекіні", — заявив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО застеріг Китай від допомоги Кремлю і підкреслив, що надання військової допомоги РФ у вигляді постачання летальної зброї буде розцінено як підтримку незаконної воєнної агресії.

Ця заява прозвучала на тлі переговорів Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Москві. Незважаючи на те, що Пекін уникає прямої підтримки війни в Україні, його висловлювання нерідко збігаються з наративами РФ.

Столтенберг вважає, що візит Сі Цзіньпіна в Росію свідчить про те, що Москва і Пекін будують дедалі тіснішу співпрацю.

"Ми бачимо, як Китай і Росія зближуються у військовій сфері — спільні навчання, спільне патрулювання, військово-морське і повітряне патрулювання — в економічній сфері, а також у політичній і дипломатичній сферах", — сказав голова НАТО.

Нагадаємо, що 20 березня голова КНР Сі Цзіньпін прибув з офіційним візитом до Москви і зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним.

За даними російських ЗМІ, після завершення формальної частини переговорів між лідерами Китаю та Росії відбулася неофіційна розмова, яка тривала понад 4 години.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен, назвавши його "дипломатичним прикриттям" для злочинів Російської Федерації, скоєних на території України.

Ще ми писали про те, що за даними The New York Times від 21 березня, за час повномасштабної війни в Україні Китай відправив до РФ БПЛА більш ніж на 12 млн доларів. Постачання здійснювалися через невеликих посередників та експортерів.