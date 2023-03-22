"Мало оптимізму": США не бачать причин для швидкого завершення війни в Україні, — Білий дім

За словами представника Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, не можна сприймати Китай як неупереджену сторону у війні Росії проти України.

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У Білому домі не бачать причин, через які війна в Україні могла б незабаром завершитись. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, коментуючи переговори глави КНР Сі Цзіньпінав та президента РФ Володимира Путіна в Москві, пише CNN.

За словами Кірбі, Пекін не можна сприймати як неупереджену сторону у війні Росії проти України, хоча Китай хоче нею здатися.

"Я не думаю, що ви можете вважати Китай неупередженим у будь-якому випадку", — сказав він.

Видання пише, що Сполучені Штати в цілому ставляться скептично до заявленої мети Китаю виступити миротворцем. За словами Кірбі, якщо Китай справді хоче відіграти конструктивну роль, він має скористатися своїм впливом, щоб переконати Росію припинити війну з Україною.

Також Кірбі сказав, що у висновках про переговори Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна "мало оптимізму", хоча в Штатах ще аналізують озвучені тези.

"Ми не бачили нічого з того, що вони говорили або висували, що дало б нам надію на те, що ця війна закінчиться найближчим часом", — сказав Кірбі.

Цікаво, що, як пишуть журналісти, президент США Джо Байден заявив, що не хоче втрачати лінію контакту з Китаєм. Щобільше, він має намір поговорити особисто із Сі Цзіньпіном "в належний час".

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін за підсумками другого дня зустрічей 21 березня підписали 2 спільні заяви. У них йдеться про плани розвитку ключових напрямів економічного співробітництва та про поглиблення стратегічного партнерства.

Крім того, Путін заявив, що мирний план Китаю після закінчення війни в Україні може бути взятий за основу мирних переговорів.

Також нагадаємо, що МЗС Китаю 24 лютого 2023 року опублікувало свій план, який складається з 12 пунктів. Серед них – припинення бойових дій, відмова від санкцій, мирні переговори.