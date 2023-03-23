Удар по Запорожью: эксперты пояснили, чем опасны "Торнадо-С" и сколько таких систем у ВС РФ

Опасность систем "Торнадо-С" для Украины состоит в том, что украинские силы не обладают системами ПВО, позволяющими противостоять реактивным снаряда противника. А для нейтрализации угроз нужны дальнобойные ATACMS.

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На сегодняшний день нет официальных данных относительно типа боеприпасов, которым российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье, хотя по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, есть предварительные данные о применении РСЗО "Торандо-С". Обозреватели Defence Express проанализировали опасность данного типа вооружения и рассказали, как противостоять российским ракетам.

В материале приводятся данные самих россиян, которые утверждают, что "Торнадо-С" является модернизированной системой и продолжением систем залпового огня "Смерч". Особенность заключается в применении управляемых реактивных снарядов 9М544 та 9М549, которые способны поражать цели на расстоянии до 120 км.

"По данным The Military Balance 2022, на начало прошлого года до полномасштабного вторжения в Украину армия РФ располагала 20 системами типа "Торнадо-С", — пишут журналисты.

Развертывание РСЗО "Торандо-С"

Сообщается, что первое применение этих систем Вооруженными силами РФ по гражданской инфраструктуре Украины было зафиксировано 4 марта 2022, когда противник нанес удар кассетными боеприпасами по городу Покровск Донецкой области. При этом первые результаты анализа компонентов ракеты типа 9М544 появились в открытом доступе в августе 2022.

Впрочем, информация о применение кассетных боеприпасов была обнародована гораздо раньше. 14 марта прошлого года наблюдатели из Bellingcat опубликовали пост, в котором подробно говорилось о применении данного типа боеприпасов против гражданских объектов, в том числе и в Покровске.

Кассетные боеприпасы, найденные в Украине

Между тем, в ходе исследования выяснилось, что в системе наведения ракет российских РСЗО используют электронику из AliExpress, поэтому погрешность в точности полета боеприпаса достаточно существенна. Несмотря на это компания "Ростех" заявила о производстве таких ракет чуть ли не в три смены, но опасность заключается, прежде всего, не в количестве, а в характеристиках РСЗО.

В чем опасность РСЗО "Торнадо-С"

По данным российских источников, РСЗО 9К515 "Торнадо-С" использует несколько типов реактивных снарядов. Более старые версии могут атаковать по площадям на расстоянии от 20 до 70 км, а более новые — до 120 км с "повышенной точностью". О точности российских РСЗО могут свидетельствовать неоднократные попадания в гражданские объекты, при заявлениях российской пропаганды о том, что ВС РФ якобы наносит удары исключительно по военным целям. Впрочем, представитель белого Дома Джон Кирби 22 марта отметил, что ракетный удар России по жилому дому в Запорожье может оказаться сознательным действием.

Компоненты боеприпаса 9М544 к "Торнадо-С"

Обозреватели отмечают, что украинские вооруженные силы не обладают системами ПВО, которые могли бы уничтожать ракеты систем "Торнадо-С". Но для нейтрализации угрозы нужны более дальнобойные ракеты, например ATACMS.

"Если для уничтожения С-300 можно применить противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, то для уничтожения российских "Торнадо-С" такой тип ракет не подходит. Зато для нейтрализации угрозы нужны уже дальнобойные ОТРК, как тот же ATACMS", — подытожили эксперты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в связи с ракетным ударом по Запорожью призвал "поскорее победить русский террор". По его мнению, такое происшествие не должно превратиться в обыденность для Украины, Европы и мира.