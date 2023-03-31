"Аж вікна трусяться": у російському Білгороді пролунали потужні вибухи (відео)

За словами російських журналістів, у місті було чути дев'ять вибухів, які тривали з інтервалами протягом 20 хвилин.

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Увечері 30 березня у російському місті Білгород пролунало дев'ять потужних вибухів. Про це пише Telegram-канал "Політика Країни" із посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що вибухи почалися приблизно о 22:10 за київським часом та лунали з інтервалами протягом 20 хвилин. Журналісти вказали на те, що приблизно в цей час ЗС РФ обстрілювали ракетами місто Харків.

"Не виключено, що "білгородські" звуки вибухів були звуками вильотів ракет, які летіли на Харків", — йдеться у публікації.

У Білгороді були чутні вибухи

Нагадаємо, що 30 березня Харків було обстріляно ракетами С-300 з боку Білгорода. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, у місті було зафіксовано 6 прильотів.

Голова місцевої обласної військової адміністрації Олег Синегубов уточнив, що в результаті атаки Збройних сил Росії, в одному з районів пошкоджено два автомобілі та приватний будинок. Чиновник також додав, що, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Раніше, 29 березня, російські окупанти також атакували село Подоли у Куп'янському районі Харківської області. В результаті обстрілу три жінки похилого віку отримали множинні осколкові поранення, одна з них у важкому стані.

Ще ми писали про те, що 29 березня у всіх районах тимчасово окупованого Мелітополя були чутні вибухи. За словами місцевих жителів, внаслідок обстрілу у місті частково зникла електрика.

Згідно з заявою спікера ГУР МО України Андрія Юсова від 29 березня, росіяни намітили в Україні нові цілі, з якими не зможуть впоратися виключно за допомогою БПЛА. У зв'язку з цим найближчим часом українцям варто чекати на нові масовані ракетні обстріли з боку окупантів.