В Брянской области БпЛА атаковал нефтестанцию и "обесточил" 5 населенных пунктов, — росСМИ

Губернатор Брянской области сообщил, что беспилотник принадлежит ВСУ и целили в нефтеперекачивающую станцию.

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В Брянской области в районе города Новозыбков сегодня, 21 марта, было неспокойно. Все якобы из-за беспилотника, который атаковал местную нефтеперекачивающую станцию. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть". Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", — проинформировал он.

Из-за работы беспилотника на время проведения оперативных действий в 5 населенных пунктах Брянщины — Мамай, Тростань, Дружба, Сновское, Дубровка, энергетики выключили свет.

Ранее сообщалось, что находящиеся в районе Бахмута пограничники ГНСУ из автомата попали вражеский дрон китайского производства. Для сбития понадобилось несколько патронов, а запчасти от дрона планируют пустить на ремонт украинских БПЛА.

20 марта в Джанкое в оккупированном Крыму произошли мощные взрывы. Сообщалось, что город атаковали БпЛА, несколько из них были сбиты. Местные жители рассказали, что после удара в некоторых местах пропало электричество. Позже взрыв подтвердили в ГУР Минобороны Украины, сообщив, что таким образом были уничтожены ракеты морского базирования "Калибр", которые транспортировали из России по железной дороге. Официально Украина не взяла на себя ответственность за атаки.