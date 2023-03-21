У Брянській області БпЛА атакував нафтостанцію і "знеструмив" 5 населених пунктів, - росЗМІ

Губернатор Брянської області повідомив, що безпілотник належить ЗСУ, і що цілили в нафтоперекачувальну станцію.

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У Брянській області в районі міста Новозибков сьогодні, 21 березня, було неспокійно. Все нібито через безпілотник, який атакував нафтоперекачувальну станцію. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

"ЗСУ за допомогою БПЛА атакували територію НПС "Новозибков" АТ "Транснефть". Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці", — проінформував він.

Через роботу безпілотника на час проведення оперативних дій у 5 населених пунктах Брянщини — Мамай, Тростань, Дружба, Сновське, Дубровка, енергетики вимкнули світло.

Раніше повідомлялося, що прикордонники ДПСУ, які перебувають в районі Бахмута, з автомата поцілили ворожий дрон китайського виробництва. Для збиття знадобилося кілька набоїв, а запчастини від дрона планують пустити на ремонт українських БпЛА.

20 березня в Джанкої в окупованому Криму сталися потужні вибухи. Повідомлялося, що місто атакували БпЛА, кілька із них збили. Місцеві жителі розповіли, що після удару у деяких місцях зникла електрика. Пізніше вибух підтвердили в ГУР Міноборони України повідомивши, що у такий спосіб було знищено ракети морського базування "Калібр", які транспортували з Росії залізницею. Офіційно Україна не взяла на себе відповідальності за атаки.