РосЗМІ повідомляють про затримання українського пілота у Брянській області (фото, відео)

За інформацією медіа, чоловік ховався від російських правоохоронців у лісі. Сам він стверджує, що мав перевіряти українську ППО. Автомат і бронежилет пояснює тим, що українська тероборона "в усіх стріляє".

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Український легкомоторний літак упав поблизу села Бутовська у Брянській області. Пілот намагався втекти на територію України, але був затриманий співробітниками прикордонних управлінь ФСБ РФ. Про це з посиланням на спецслужбу повідомили у MK.RU.

У російському ЗМІ затриманого пілота назвали громадянином України.

Джерело SHOT розповіло, що у Брянській області збили зі стрілецької зброї український літак Aeroprakt А-22.

Журналісти повідомили, що російські силовики знайшли автомат та бронежилет льотчика. За їхньою інформацією, чоловік намагався сховатися від працівників ФСБ у лісах.

Пізніше російські медіа опублікували фото та відео затриманого нібито українського пілота.

Фото: Shot Фото: Shot Фото: Shot Фото: Shot Фото: Shot Фото: Shot

Що каже пілот, затриманий у Брянській області

Чоловік на відео стверджує, що за політ мав отримати 50 тисяч гривень. За його словами, слідував за іншим пілотом та не знав, що знаходиться на території Росії. Себе називає приватним пілотом.

"Завдання було таке: летіти на малій висоті за ведучим і за командою ведучого сфотографувати, коли він скаже. Контрольний політ на малих висотах, (прим. ред.: щоб перевірити) як працює наша ППО", — заявив він.

Українські сили ППО та тероборону чоловік звинуватив у тому, що бійці "стріляють в усе, що рухається". Саме через це, за його словами, йому видали для захисту зброю та бронежилет.

"Наші ТрО якби побачили мене зі зброєю, вони б почали стріляти. Вони в усіх стріляють", — каже на відео затриманий.

Приземлення літака він пояснює не збиттям, а технічними проблемами — під час польоту нібито зламався гвинт.

За даними журналістів, український літак помітили місцеві мешканці та повідомили про нього правоохоронцям.

"За попередньою версією, насправді пілот займався розвідкою за завданням ЗСУ", — пишуть у ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Москви горіла будівля російського Міноборони. Площа пожежі склала 60 кв. метрів, з будівлі евакуювали працівників.

Також сьогодні у Москві чоловік виніс на смітник 20 гранат. Їх виявив перехожий та викликав поліцію.

5 квітня речник Служби безпеки України повідомив про виявлення у Київській області 15 підприємств, що працювали на користь ворожої спецслужби.