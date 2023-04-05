У Москві чоловік виніс на смітник 20 гранат: поліція вже на місці, — росЗМІ (фото, відео)

Перехожий виявив у контейнері поблизу столичного ТЦ гранати та викликав правоохоронців. Пізніше у місцевих медіа написали, що окрім снарядів на смітнику знайшли гільзи.

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Сьогодні, 5 квітня, біля торговельного центра "ПаркХаус" у Москві чоловік викинув у контейнер для сміття 20 гранат та гільзи. Про це повідомили у російському медіа Baza.

За інформацією журналістів, снаряди на смітнику виявив перехожий, після чого зателефонував у поліцію. Правоохоронці оточили територію та викликали кінологів.

Пізніше у Baza опублікували відео, на якому чоловік викидає гранати у контейнер.

"Гранати без запалів", — передали медійники.

У іншому медіа Mash додали, що на столичних смітниках знайшли гранати Ф-1 та гільзи від патронів 5,45 мм.

"Бойові снаряди чи ні — поки що невідомо. Але небезпеки вони не становлять, це просто корпуси", — запевнили журналісти.

За даними Mash, нині на місці працюють співробітники поліції та кінологи.

Нагадаємо, 5 квітня у мережі опублікували відео з заявою російського пропагандиста Володимира Соловйова про необхідність відправити молодих армійців РФ в Україну. На його думку, солдати, що проходять строкову службу, мають бути залучені до боїв.

Також 5 квітня президент країни-агресорки Володимир Путін звинуватив американців у прагненні ізолювати Росію. На його думку, рішення США призвели до війни в Україні.