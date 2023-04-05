"Перша війна без молодих": Соловйов закликав відправити строковиків в Україну (відео)

У Росії назвали необхідністю залучення строковиків на війну проти України та пригадали досвід СРСР.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов вважає, що варто терміново відправити на війну проти України солдат, які проходь строкову службу. Фрагмент нової заяви опубліковано 5 квітня в Telegram.

Він поскаржився, що строковики служать нетривалий термін. Соловйов не розуміє, чому молодих солдат й досі не відправили на фронт.

Пропагандист зазначив, що під час війн, у яких брав участь Радянський союз, постійно залучали до боїв велику кількість строковиків. Нині наче цього не відбувається, тому, на його думку, ситуацію варто швидко виправляти.

"Це взагалі перша війна, коли ми воюємо без молодих, умовно кажучи, без строковиків", – заявив він.

У пориві істеричної промови Соловйов забув норми, які встановив Кремль, і сказав слово "війна". За це у Російській Федерації передбачається відповідальність.

Соловйов вже не вперше активно закликає відправляти на фронт солдатів строкової служби та виступає проти ЛГБТ. У січні телеведучий перед камерами заявив, що те "питання треба якось вирішити", а представникам Держдуми потрібно обговорити це з військовим відомством та виробити спільну позицію з цього питання. Гостей студії кремлівський пропагандист намагався переконати в тому, що російські юнаки й самі дуже прагнуть потрапити на фронт, а в деяких випадках їхні матері нібито навіть підштовхують до такого рішення. Обидва сини Соловйова призовного віку, але не поспішають на війну та ведуть ліберальний спосіб життя за кордоном.

Генштаб ЗСУ 2 квітня повідомив, що Росія намагається заповнити втрати строковиками, яких набирає у тимчасово окупованому Криму. На півострові російські загарбники агітують військовослужбовців строкової служби підписати контракти, а також погодитися на участь у бойових діях в Україні. Представники ЗС РФ проводять з молоддю відповідні роз'яснювальні роботи.