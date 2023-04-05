"Первая война без молодых": Соловьев призвал отправить срочников в Украину (видео)

В России назвали необходимостью привлечения срочников на войну против Украины и вспомнили опыт СССР.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев считает, что следует отправить на войну против Украины солдат, проходящих срочную службу. Фрагмент нового заявления опубликован 5 апреля в Telegram.

Он посетовал, что срочники служат непродолжительный срок. Соловьев не понимает, почему молодых солдат до сих пор не отправили на фронт.

Пропагандист отметил, что во время войн, в которых участвовал Советский союз, постоянно вовлекали в бои большое количество срочников. Сейчас якобы этого не происходит, поэтому, по его мнению, ситуацию следует быстро исправлять.

"Это вообще первая война, когда мы воюем без молодых, условно говоря, без срочников", – заявил он.

В порыве истерической речи Соловьев забыл нормы, установленные Кремлем, и сказал слово "война". За это в Российской Федерации предусматривается ответственность.

Соловьев уже не в первый раз активно призывает отправлять на фронт солдат срочной службы и выступает против ЛГБТ. В январе телеведущий перед камерами заявил, что этот "вопрос надо как-то решить", а представителям Госдумы нужно обсудить это с военным ведомством и выработать общую позицию по этому вопросу. Гостей студии кремлевский пропагандист пытался убедить в том, что российские юноши и сами очень стремятся попасть на фронт, а в некоторых случаях их матери даже подталкивают к такому решению. Оба сына Соловьева призывного возраста, но не спешат на войну и ведут либеральный образ жизни за границей.

Генштаб ВСУ 2 апреля сообщил, что Россия пытается восполнить потери срочниками, которые набирает во временно оккупированном Крыму. На острове российские захватчики агитируют военнослужащих срочной службы подписать контракты, а также согласиться на участие в боевых действиях в Украине. Представители ВС РФ проводят с молодежью соответствующие разъяснительные работы.