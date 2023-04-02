На тлі величезних втрат: РФ умовляє "строковиків" у Криму перейти на контракт, - Генштаб ЗСУ

За інформацією Генштабу, наступальні дії ворога на чотирьох напрямках провалилися.

Related video

Російські окупанти почали агітувати строковиків у Криму підписати контракти для війни в Україні. Про це повідомляється у щоденному зведенні Генштабу України.

У тимчасово окупованому Криму росіяни агітують військовослужбовців строкової служби підписати контракти зі збройними силами РФ для участі у бойових діях в Україні. За оперативною інформацією Генштабу, це пов'язано з величезними втратами ворога.

"Загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Для їх поповнення у військових частинах збройних сил Російської Федерації, які дислокуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, активно проводяться роз'яснювальні заходи серед військовослужбовців строкової служби", — йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, представники ЗС РФ проводять з молоддю роз'яснювальні роботи щодо необхідності підписання контрактів для поповнення сил у війні проти України.

Ситуація на фронті 2 квітня

Всього за добу противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури населених пунктів.

2 квітня російські загарбники здійснили 2 ракетні удари і провели масований обстріл з реактивних систем залпового вогню центральною частиною міста Костянтинівка Донецької області. Внаслідок злочинних дій окупантів загинули та отримали поранення цивільні особи, пошкодження отримали будинок дитячого садка, багатоповерхові та приватні житлові будинки.

РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Українські захисники продовжують утримувати Бахмут, також ворогові не вдалися наступальні дії у напрямках Авдіївки, Первомайського та Мар'їнки.

Нагадаємо, 22 березня представники Центру національного спротиву повідомили, що російські окупанти в Криму вербують пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби приєднатися до російської армії.

Також сьогодні російський адвокат Марк Фейгін підтвердив, що чисельність армії РФ сильно скоротилася, але він переконаний, що населення Росії стерпить нову хвилю мобілізації у випадку, якщо Кремль заявить про це рішення.